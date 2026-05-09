Gleisarbeiten in Sudenburg: Was sich jetzt für MVB-Nutzer und Autofahrer ändert

Magdeburg - In der kommenden Woche starten in Magdeburg neue Gleisarbeiten der MVB . Darauf müssen sich Straßenbahnnutzer und Autofahrer einstellen.

Die Straßenbahnlinie 13 kann endlich wieder zwischen Sudenburg und der Innenstadt verkehren. (Symbolbild) © Peter Gercke/MVB

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG mitteilte, wird die Erneuerung der Schienen auf der Halberstädter Straße im Stadtteil Sudenburg fortgesetzt.

Die Straßenbahnschienen zwischen der Hellestraße und der Haltestelle Südring sollen eine Verjüngungskur bekommen, nachdem sie jahrelang in Dauernutzung waren.

Nach Angaben der MVB sollen die Arbeiten am 13. Mai beginnen und bis Ende des Jahres beendet werden. Geplant sei, bis dahin die gesamte Straßenbahnstrecke auf der Halberstädter Straße saniert zu haben.

"Auf gut 200 Metern Länge werden hier die alten Fahrbahnplatten im Gleisbereich sowie die Schienen gegen neue Gleise und leiseren Asphalt als Fahrbahndecke getauscht", hieß es weiter.

Die Bauarbeiten werden in einem Zwei-Schicht-System stattfinden. Währenddessen muss mit Lärmbeeinträchtigungen in den Abend- und Nachtstunden gerechnet werden.

Autofahrer werden während der Erneuerung stadteinwärts umgeleitet. Von den Einschränkungen werden die Fahrgäste der MVB so gut wie nichts mitbekommen, da die Bahnen trotz der Arbeiten fahren können. Nach Freigabe der Ringbrückenbaustelle verkehrt hier die Linie 13.