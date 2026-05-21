Keine Hoffnung für die Elbeschwimmhalle in Magdeburg? Wie es jetzt weitergehen soll

Magdeburg - Wie soll es mit der Elbeschwimmhalle in Magdeburg weitergehen? Bringt ein kompletter Neubau jetzt die Lösung?

Das Dach der Elbeschwimmhalle weist erhebliche Mängel auf. © Landeshauptstadt Magdeburg

Seit Weihnachten 2025 sind die Becken der Elbeschwimmhalle in der Magdeburger Altstadt leer. Aufgrund starker Schäden am Dach der Schwimmstätte ist die Halle seither auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Die Schwimmer des SCM, viele Schulen und Hobbyschwimmer müssen daher auf Alternativen ausweichen oder bleiben gar ganz auf dem Trockenen sitzen, während auf eine Lösung gehofft wird.

Roland Zander von der Gartenpartei sieht jedoch keine Hoffnung für die marode Schwimmhalle. "Ich glaube nicht mehr, dass die Elbeschwimmhalle noch gerettet werden kann", äußerte er Anfang März gegenüber der Volksstimme.

Die Fraktion sieht die Lösung in einem Neubau der Badeanstalt – jedoch an einem anderen Ort. Dabei sei die Rede vom Universitätsplatz als möglichem Standort. Ein Neubau in unmittelbarer Nähe der entstehenden IGS "Willy Brandt" wäre nicht nur aufgrund der zentralen Lage ideal. Eine gute Straßenbahn-Anbindung, die mögliche Aufwertung des Stadtviertels sowie mehr Schwimmkapazitäten sprechen für die Idee.

Einen entsprechenden Antrag plant die Partei bei der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag einzubringen. Dennoch fordert die Partei kurzfristig weiterhin eine schnelle Dachreparatur, damit der Betrieb möglichst wieder starten kann.