Lesung von Aktivist in Magdeburg verlegt: OB Borris weist Einfluss zurück

Magdeburg - Im Streit um eine verlegte Lesung des Autors und Aktivisten Arne Semsrott (38) hat Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) Vorwürfe politischer Einflussnahme zurückgewiesen.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) habe keinen Einfluss auf die kontroverse Verlegung einer Buchlesung gehabt. © Matthias Bein/dpa

"Eine Entscheidung oder Weisung meinerseits, die Veranstaltung abzusagen, die Lesung zu untersagen oder die Kooperation der Stadtbibliothek zu beenden, hat es nicht gegeben", sagte Borris in öffentlicher Sitzung des Magdeburger Stadtrats.

Die ursprünglich für den 5. Juni geplante Lesung aus Semsrotts neuem Buch "Gegenmacht - Die Zivilgesellschaft schlägt zurück" sollte zunächst in der Stadtbibliothek stattfinden. Inzwischen wurde sie in das Kulturzentrum Moritzhof verlegt.

Semsrott hatte die Verlegung scharf kritisiert und von einer "Ausladung" gesprochen. Der Autor vermutet hinter der Entscheidung politischen Druck.

Er gehe "sehr stark davon aus", dass die Diskussion mit einer kritischen Anfrage der AfD im Magdeburger Stadtrat zu einer früheren Lesung zusammenhänge.

Belegen könne er dies bislang nicht. Allerdings habe er von mehreren Seiten gehört, dass der Inhalt seines Buches als "zu provokativ" eingeschätzt worden sei.