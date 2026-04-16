Nächste A14-Sperrung: Worauf sich Autofahrer einstellen müssen

Magdeburg/Leipzig - Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 14 müssen sich auf weitere Einschränkungen einstellen: Nach der bereits laufenden Sperrung in Richtung Schwerin soll nun auch die Gegenrichtung dicht gemacht werden.

Grund für die Sperrung auf der A14 sind Brückenarbeiten. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird die A14 in Fahrtrichtung Magdeburg (Halle) zwischen den Anschlussstellen Lüderitz und Tangerhütte von Montagmorgen (20. April, etwa 8 Uhr) bis Freitagmittag (24. April, etwa 12 Uhr) voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an Brücken.

Bereits seit Montag ist die Gegenrichtung zwischen Tangerhütte und Lüderitz für ähnliche Arbeiten gesperrt. Beide Sperrungen sollen nach Angaben der Autobahn GmbH aber nacheinander erfolgen und nicht gleichzeitig.

Die derzeit laufende Sperrung in Richtung Schwerin dürfte demnach beendet sein, bevor der Abschnitt in Richtung Magdeburg voll gesperrt wird.

Für die Zeit der neuen Sperrung wird der Verkehr an der Anschlussstelle Lüderitz von der Autobahn geleitet und über die B189 sowie die L38 bis Tangerhütte geführt.

Dort ist die Wiederauffahrt auf die A14 in Richtung Magdeburg möglich.