Erst Sonnenbrille, dann Regenschirm: Wetter kippt in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich in der neuen Woche zunächst freundlich, schlägt aber schnell in ungemütliche und trübe Aussichten um.

Nach einem freundlichen Start in die Woche beherrschen dunkle Wolken den Himmel über Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Montag wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch der freundlichste und angenehmste Tag der Woche. Dieser startet zunächst heiter mit vielen Sonnenstrahlen. Das Thermometer klettert dabei auf Werte um die 25 Grad.

Im Laufe des Nachmittags sollen Wolken am Himmel aufziehen. Dennoch bleibt es trocken. Mit Regen muss erst in der Nacht gerechnet werden.

Dadurch startet der Dienstag mit Regenschauern und teilweise Gewittern. Diese ziehen im Verlauf des Vormittags ab. Bei Höchstwerten um die 20 Grad wird es etwas kühler. Es wird auch windiger mit gelegentlichen Windböen.

Auch zur Mitte der Woche muss tagsüber sowohl mit trockenen als auch mit nassen Abschnitten gerechnet werden. Erneut ziehen Schauer und Gewitter über das Land hinweg. Bei Temperaturen um die 18 Grad wird es noch einmal leicht kühler.

Am Donnerstag beherrschen erneut Wolken den Himmel. Wiederholt kommt es gelegentlich zu Schauern. Die Temperaturen pendeln sich dabei zwischen 17 und 20 Grad ein.