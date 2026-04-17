Neue Baustellen in Magdeburg: Wo es jetzt Einschränkungen im Verkehr gibt
Magdeburg - In der Landeshauptstadt Magdeburg werden in den nächsten Tagen wieder zahlreiche Baustellen gestartet, aber auch beendet. Hier kann es zu Einschränkungen kommen.
Seit Donnerstag ist die Leipziger Straße stadteinwärts wieder an die Halberstädter Straße angebunden. Der Verkehr kann somit auf die weiträumige Umleitung über die Erich-Weinert-Straße verzichten.
Zudem ist die Zufahrt von der Gareisstraße zum Universitätsplatz wieder möglich. Die anderen Sperrungen rund um die dortige SWM-Baustelle bleiben nach Angaben der Stadt jedoch vorerst weiter bestehen.
Seit Donnerstag können sich Radfahrer und Fußgänger zudem über den provisorischen Fuß- und Radweg freuen, der im Baustellenbereich der Halberstädter Straße wieder über den früheren Parkplatz an der Hellestraße verläuft.
Die Einbahnstraßenregelung in der Rothenseer Straße wurde bereits vorzeitig am Dienstag aufgehoben, verkündete die Stadt.
Vom 20. bis 22. April wird jeweils von 9 bis 14 Uhr auf einem längeren Abschnitt des Schleinufers nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung stehen.
Hier finden Wartungsarbeiten der SWM an Schachtbauwerken zwischen dem Parkhaus des Allee-Centers und der Bürgelstraße statt.
Leitungsarbeiten der SWM dauern länger
Autofahrer müssen sich zudem am 20. April darauf einstellen, dass vom Magdeburger Ring aus Richtung Halberstadt nicht zur Brenneckestraße abgefahren werden kann. Der Verkehr wird wegen Instandsetzungsarbeiten daher über die Anschlussstelle Lemsdorfer Weg und umgeleitet.
Schlechte Nachrichten gibt es bei den Leitungsarbeiten der SWM in der Ballenstedter Straße. Diese werden vier Wochen länger als geplant dauern. Voraussichtlich bis zum 13. Mai wird der Verkehr aufgrund der Vollsperrung im Anschlussbereich zur Harzburger Straße weiterhin großräumig über die Brenneckestraße, Halberstädter Chaussee und Königstraße umgeleitet.
Weitere Verkehrseinschränkungen sind auf der Baustellenkarte unter www.movi.de und www.magdeburg.de dargestellt.
Titelfoto: Andrea Löbbecke/dpa