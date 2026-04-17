Neue Baustellen in Magdeburg: Wo es jetzt Einschränkungen im Verkehr gibt

Magdeburg - In der Landeshauptstadt Magdeburg werden in den nächsten Tagen wieder zahlreiche Baustellen gestartet, aber auch beendet. Hier kann es zu Einschränkungen kommen.

Mehrere Sperrungen in Magdeburg wurden in den vergangenen Tagen aufgehoben. (Symbolfoto) © Andrea Löbbecke/dpa

Seit Donnerstag ist die Leipziger Straße stadteinwärts wieder an die Halberstädter Straße angebunden. Der Verkehr kann somit auf die weiträumige Umleitung über die Erich-Weinert-Straße verzichten.

Zudem ist die Zufahrt von der Gareisstraße zum Universitätsplatz wieder möglich. Die anderen Sperrungen rund um die dortige SWM-Baustelle bleiben nach Angaben der Stadt jedoch vorerst weiter bestehen.

Seit Donnerstag können sich Radfahrer und Fußgänger zudem über den provisorischen Fuß- und Radweg freuen, der im Baustellenbereich der Halberstädter Straße wieder über den früheren Parkplatz an der Hellestraße verläuft.

Die Einbahnstraßenregelung in der Rothenseer Straße wurde bereits vorzeitig am Dienstag aufgehoben, verkündete die Stadt.

Vom 20. bis 22. April wird jeweils von 9 bis 14 Uhr auf einem längeren Abschnitt des Schleinufers nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung stehen.

Hier finden Wartungsarbeiten der SWM an Schachtbauwerken zwischen dem Parkhaus des Allee-Centers und der Bürgelstraße statt.