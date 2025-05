08.05.2025 18:25 Petriförder-Brücke kommt weg: Was die Sperrung mit dem FCM zu tun hat

Die Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg wird zwischen dem 12. und 15. Mai in nur 62 Stunden endgültig weggerissen.

Von Lena Schubert

Titelfoto: IMAGO / Zoonar