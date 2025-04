Ringbrücke gesperrt: Schwere Schäden legen Verkehr am Damaschkeplatz komplett lahm!

Die Ringbrücke über den Damaschkeplatz wird dicht gemacht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Grund für die Vollsperrung seien "weitere massive Schäden im Überbau der Brücke, die bei jüngsten Untersuchungen festgestellt wurden", teilte die Stadt am Montagabend mit.

Nach dem Einsturz der Dresdner Carolabrücke waren auch die Ringbrücken in Magdeburg, die seit den 70ern in Benutzung sind, genauer unter die Lupe genommen worden.

Eine Expertengruppe hatte am Nachmittag kurzfristig Auswertungen vorgenommen und den Zustand als "sehr kritisch" betitelt. Die Stahloberflächen der Spannglieder hätten ungewöhnlich viele Anrisse und sogenannte Drahtbrüche aufgezeigt, heißt es weiter.

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung könne die Brücke wohl nicht mehr repariert und müsse zurückgebaut werden. Derzeit ist ein Ersatzbau geplant, aber wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, bleibt offen.

Aber was heißt das für die Bürger? Autofahrer werden jetzt gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren - beispielsweise über die A14, in Richtung Norden die letzte Ausfahrt Zentrum/ZOB, in südlicher Richtung die Abfahrt zur Bundesstraße 1 an der Albert-Vater-Straße.