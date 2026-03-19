Ringbrücke wieder dicht! Diese Baustellen kommen auf Magdeburg zu

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg kündigt für die nächsten Tage neue Baustellen und Sperrungen an. Auch eine Ringbrücke ist wieder betroffen.

In Magdeburg werden in den kommenden Tagen neue Baustellen begonnen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die guten Nachrichten zuerst: Die Sperrungen in der Maxim-Gorki-Straße (Stadtfeld Ost) und in der Klosterwuhne (Neue Neustadt) konnten planmäßig beendet werden.

Und ab Freitag sind auch die Bahnhofstraße, die Keplerstraße und die Fläche unter der Bahn-Brücke in der Walther-Rathenau-Straße (Altstadt) wieder frei.

Wie die Stadt mitteilte, müssen am kommenden Samstag die Behelfsbrücken in der Brenneckestraße (Sudenburg) von 7 bis 20 Uhr voll gesperrt werden, da die Fahrbahn angeglichen werden muss.

Leider müssen auch die SWM-Arbeiten in der Erzbergerstraße (Altstadt) erneut verlängert werden – statt am Freitag sollen sie voraussichtlich am 8. Mai beendet werden.

Und schließlich ist die Agrarstraße (Alt Olvenstedt) wegen Leitungsarbeiten der Stadtwerke zwischen Birkenallee und Hegewiesenweg vom 23. März bis 2. April stadtauswärts gesperrt.