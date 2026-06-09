Unfall auf der B189: Frau landet mit Auto auf dem Dach im Graben - Heli im Einsatz
Stendal - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B189 bei Groß Schwechten ist am Montagabend eine 63-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden und musste per Helikopter ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Deutsche war in Richtung Osterburg unterwegs, als sie auf Höhe der Abfahrt Groß Schwechten aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Dabei überfuhr sie zwei Verkehrsinseln, ehe das Fahrzeug auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen kam.
Bei dem Unfall wurde die 63-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.
Anschließend brachte sie ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.
Vor Ort ergaben sich laut Polizei Hinweise auf Alkoholkonsum der Fahrerin. Deshalb wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Die B189 war für rund zwei Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal