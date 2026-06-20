Stadt investiert zehntausende Euro: Wege im Nordpark werden erneuert

Magdeburg – Spaziergänger und Besucher des Nordparks in Magdeburg müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen. Die Stadt lässt derzeit das westliche Wegekreuz nahe der Pappelallee sanieren.

In den kommenden Wochen werden die Gehwege des Nordparks erneuert. © Landeshauptstadt Magdeburg/pbf-Planungsbüro Franke

Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, haben die Arbeiten bereits begonnen. Rund 70.000 Euro werden in die Erneuerung der Wege investiert. Die Bauarbeiten sollen – abhängig vom Wetter – voraussichtlich bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Grund für die Sanierung ist der schlechte Zustand der Wege. Durch jahrelange Nutzung und Feuchtigkeit sei die Oberfläche stark beschädigt worden, heißt es.

Bei Regen hätten sich immer wieder Pfützen und schlammige Bereiche gebildet, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigte.

Im Zuge der Bauarbeiten sollen auch nachhaltige Verbesserungen vorgenommen werden. So soll die Wegekreuzung leicht erhöht werden, damit Regenwasser künftig besser abfließen kann.

Das überschüssige Wasser soll anschließend von den angrenzenden Grünflächen aufgenommen werden.