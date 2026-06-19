"Fehlen mir die Worte": Olympiasieger empört über Schließung der Elbeschwimmhalle

Magdeburg - Die beliebte Elbeschwimmhalle in Magdeburg ist dicht - auf unbestimmte Zeit. Das nervt nicht nur die Kinder und Hobbyschwimmer, sondern auch die Profis. Weltmeister Lukas Märtens (24) meldete sich jetzt zu Wort.

Schwimm-Weltmeister Lukas Märtens (24) kritisierte die Schließung der Elbeschwimmhalle in Magdeburg scharf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lukas01swim, Wu Zhizun/XinHua/dpa

Der 24-Jährige teilte einen Beitrag von MDR Sachsen-Anhalt, in dem es darum ging, dass die Elbeschwimmhalle auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt.

"Dazu fehlen mir leider die Worte", schreibt Magdeburgs Goldjunge auf Instagram, "Nach über einem halben Jahr schon sucht man schnellen Lösungen, ist aber jedes Mal am Problem der deutschen Bürokratie gescheitert."

Weihnachten 2025 machte die Landeshauptstadt die Hauptbecken in der Elbeschwimmhalle dicht. Der Grund: Bei turnusmäßigen Prüfungen waren massive Schäden am Dach aufgefallen.

Monatelang fragten sich die Magdeburger, wie es mit dem Bad mitten im Stadtzentrum jetzt weitergehen würde.