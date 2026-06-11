City-Tunnel betroffen: Diese neuen Sperrungen kommen auf Magdeburg zu

Magdeburg - Autofahrer müssen sich weiterhin gedulden: Die Stadt Magdeburg kündigte neue Baustellen und Sperrungen an.

In Magdeburg stehen neue Baustellen an. (Symbolbild) © Andrea Löbbecke/dpa

Die gute Nachricht zuerst: Eine Sperrung konnte aufgehoben werden. Ab Freitag ist die Regierungsstraße (Altstadt) wieder frei, da die Leitungsarbeiten der städtischen Werke abgeschlossen sind.

Eine Sperrung, die viele Autofahrer verärgern dürfte: Wegen planmäßiger Prüfungen muss der City-Tunnel in der Altstadt vom 14. bis 19. Juni gesperrt werden, aber glücklicherweise nur nachts zwischen 19 und 4 Uhr.

Vom 15. bis 26. Juni kann von der Großen Diesdorfer Straße (Stadtfeld West) nicht in die Arndtstraße abgebogen werden. Grund sind Kanalarbeiten der SWM.

Letztendlich muss am 16. und 17. Juni ein kurzer Abschnitt des Gübser Wegs (Brückfeld) voll gesperrt werden, da zwischen den Einmündungen Leineweberstraße und Gübser Damm Anschlussarbeiten der Stadtwerke vonnöten sind.