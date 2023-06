Bessere Anschlüsse und schnellere Fahrten: Deutsche Bahn baut Bahnknoten aus

Magdeburg - Alles neu! Die Deutsche Bahn (DB) plant in Magdeburg für den Regional- und Fernverkehr wichtige Eisenbahnknoten weiter auszubauen.

In dem Abschnitt zwischen dem Haltepunkt Magdeburg-Hasselbachplatz bis zur Eisenbahnbrücke in der Erich-Weinert-Straße sollen mit dem Spurplan Süd Oberleitungen, Signale sowie Gleis- und Weichenverbindungen erneuert werden.

In der Ernst-Reuter-Allee soll zudem bis zum Sommer 2024 eine Verknüpfung zwischen Zugverkehr und Straßenbahn entstehen.

Bereits im Oktober 2022 hatte die Deutsche Bahn mit der Umgestaltung des Kölner Platzes am Hauptbahnhof begonnen.

Nach der Vollendung der Arbeiten am Spurplan Süd stehen dann ab dem Jahr 2028 noch die Arbeiten am Spurplan Nord an, der sich vom Hauptbahnhof Magdeburg bis zum Bahnhof Magdeburg-Neustadt erstreckt.