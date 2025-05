Bis zu 25 Millionen Euro Bundeshilfen für Anschlagsopfer: So funktioniert die Auszahlung

Am 20. Dezember raste ein 50-Jähriger mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und tötete sechs Menschen. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

"Bisher sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt etwa 1,79 Millionen Euro an insgesamt rund 220 Betroffene erfolgt", teilte ein Sprecher des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Berlin auf Anfrage mit.

"Dabei ist zu berücksichtigen, dass die weiteren bereits eingegangenen Anträge bis auf einzelne Ausnahmen noch in Bearbeitung sind." Mit Stand vom 6. Mai hat das Bundesamt für Justiz rund 350 Anträge registriert.

Kurz vor Weihnachten war ein 50 Jahre alter Arzt aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt.

Aktuell würden Pauschalen gewährt, die keine vertiefte Prüfung des Einzelfalls erforderten und als Soforthilfen dienen sollten, die Betroffenen möglichst zügig zu unterstützen, hieß es weiter aus dem Ministerium. Die ersten Anträge seien schon im Februar beschieden und Hilfen ausgezahlt worden.

"Bei einer Vielzahl der bisher bewilligten Anträge dürften aber im Laufe der Zeit zusätzlich weitergehende finanzielle Hilfen hinzukommen, die dann vom Grad der Schädigung im Einzelfall abhängig sind. Hier muss dann häufig auch intensiver geprüft werden."