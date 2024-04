Casting, Theater oder Backen? Das erwartet Euch am Wochenende in Magdeburg!

Am Samstag und Sonntag finden in Magdeburg wieder einige Veranstaltungen statt. TAG24 hat für Euch die interessantesten herausgesucht.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Wochenende stehen wieder spannende Veranstaltungen in Magdeburg an. TAG24 gibt Euch wieder eine Übersicht über die interessantesten Events!

UFA Casting

Flora Park - Am Samstag dürfen Schauspieltalente von morgen im Flora Park Magdeburg ihr Können unter Beweis stellen. Von 13 bis 18 Uhr warten hier professionelle Talentscouts der UFA Base darauf, Eure Darbietungen zu sehen. Teilnehmende müssen mindestens sieben Jahre alt sein. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Nachwuchstalente könnten beim UFA-Casting entdeckt werden. (Symbolbild) © Bernd Settnik

Brotkunst erlernen

Stadtpark - Beim Le Frog in Magdeburg wird es am Samstag lecker. Freunde der Brotbackkunst können hier von 9 bis 15 Uhr lernen, wie man nach alter Tradition Brote backt, knetet und wie sie schmecken. Nach dem Backen kann das Ergebnis im grünen Stadtpark genossen werden. Für die Teilnahme müssen sich Interessierte unter info@brotbackgeschichten.de anmelden.

Im Le Frog kann in schönster Umgebung die Brotkunst erlernt werden. (Symbolbild) © 123RF/maximusnd

Klubkulturfestival

Schauspielhaus - Am Samstag und Sonntag können Fans der Schauspielkunst beim Klubkulturfestival mehrere Premieren auf drei Bühnen erleben. Mehr als 60 Spiel- und Tanzwütige präsentieren dann die Ergebnisse intensiver Probenarbeiten. Am Samstag können Interessierte gleich drei Erstaufführungen besuchen, darunter "Tanzt durch die Tore des FCM! Танцюйте через ворота FCM!". Am Sonntag können dann alle Stücke noch einmal angesehen werden. Das Festival startet jeweils um 14 Uhr. Alle Infos zum Programm und den Tickets gibt es online.

Beim Klubkulturfestival kommen Theaterfreunde auf ihre Kosten. © (c) Kathrin Singer

Flohmarkt

Uni-Campus - Auf dem Campus der Universität findet am Sonntag wieder der größte Flohmarkt unter freiem Himmel in Magdeburg statt. Von 8 bis 13 Uhr können Besucher stöbern und das ein oder andere Schnäppchen schießen. Messe - Strampler, Kinder-Shirts, Spielzeug, Kinderwagen, Laufgitter und vieles mehr gibt es am Sonntag von 10 bis 13 Uhr auf dem Flohmarkt für Baby- & Kindersachen in der Messe Magdeburg. An fast 300 Ständen können Familien auch hier richtige Schnäppchen für den Nachwuchs ergattern. Der Eintritt kostet 3 Euro. Kinder kommen umsonst rein.

In Magdeburg finden am Wochenende wieder Flohmärkte statt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa