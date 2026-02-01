Angreifer mit Platzwunde: Polizisten bei Einsatz von Männergruppe attackiert

Magdeburg - Eine Streife der Bundespolizei wurde am Freitagabend durch zuvor auffällige Männer im Hauptbahnhof Magdeburg angegriffen.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Angreifer abwehren. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 23 Uhr haben die Beamten beobachtet, wie ein Mann aus einer Personengruppe heraus eine 58-Jährige von hinten geschubst hat. Dadurch sei die Frau zu Boden gefallen und habe sich Schürfwunden an der Stirn zugezogen, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Sofort eilten die Einsatzkräfte hinterher, um die Identität des aggressiven Mannes festzustellen. Bei der Konfrontation habe sein 45-jähriger Begleiter die Beamten daran hindern wollen und einen der Bundespolizisten geschlagen.

Er musste daraufhin zu Boden gebracht werden. Bei dieser Maßnahme habe er eine Platzwunde an der Stirn erlitten.

Die übrigen Männer der Personengruppe im Alter von 37 und 38 Jahren solidarisierten sich und griffen nun gemeinsam die Polizisten an. Dies half jedoch nichts, von allen Beteiligten wurden kurz darauf die Personalien festgestellt.