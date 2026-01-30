Druck auf FCM wächst nach Krawallen: Springen jetzt Sponsoren ab?

Der Druck auf den FCM nach den Ausschreitungen gegen Dresden wächst. © Andreas Gora/dpa

Dem Club könne aufgrund der Gewaltexzesse nur nahegelegt werden, den beteiligten Anhängern die Mitgliedschaft zu entziehen und sich von diesen Anhängern unmissverständlich zu distanzieren, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Die Polizeiinspektion Magdeburg stufte nach den Ausschreitungen das heutige Zweitligaspiel gegen Hannover 96 am Abend (18.30 Uhr/Sky) als Risikospiel ein.

Nach den Krawallen denken inzwischen aber auch Sponsoren des Fußballvereins über Konsequenzen nach. "Wir sind gegen jegliche Gewalt im Stadion", sagte etwa Peter Lackner, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg. Lackner sitzt auch im Aufsichtsrat des Vereins. Man werde auch Konsequenzen im Sponsoring in Betracht ziehen.

Die erneuten Ausschreitungen am vergangenen Wochenende ließen dabei auch die Debatte über eine Beteiligung von Vereinen oder der Deutschen Fußball Liga (DFL) an den Einsatzkosten wieder aufflammen.

Unter anderem die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte dies nach dem Gewaltausbruch, bei dem etwa 75 Polizisten verletzt wurden, gefordert.