Polizei eilt zur Hilfe: Frau am Hauptbahnhof sexuell belästigt

Magdeburg - Am Freitagabend wurde eine Frau im Hauptbahnhof in Magdeburg sexuell belästigt .

Die Beamten eilten der Frau zur Hilfe und konnten den Täter stellen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion am Sonntag mitteilte, soll sich ihr ein 19-Jähriger um kurz nach 22 Uhr genähert haben.

Dabei habe er sie im Intimbereich berührt und anschließend beleidigt, heißt es.

Die aus Indien stammende 22-Jährige informierte die Beamten, die ihr sofort zur Hilfe kamen.

Der Afghane konnte von ihnen gestellt werden.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde er vorübergehend auf das Revier im Hauptbahnhof Magdeburg mitgenommen und anschließend wieder entlassen.