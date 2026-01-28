 1.066

Polizei meldet erste Festnahme nach brutalem Gewaltexzess in Magdeburg

Nach den heftigen Krawallen nach einem Fußballspiel in Magdeburg konnte die Polizei nun einen ersten Tatverdächtigen festnehmen.

Von Helene Kleinstein

Magdeburg - Der Polizei ist am Mittwoch nach den heftigen Ausschreitungen nach einem Spiel des 1. FC Magdeburg eine erste Festnahme gelungen.

Der 29-Jährige soll einen Polizisten angegriffen und verletzt haben. (Symbolfoto)  © 123RF/liudmilachernetska

Nach ersten intensiven Ermittlungen der EG "Umlauf" führte zu einem 29-Jährigen aus Aschersleben, erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg.

Es stehe der Verdacht im Raum, dass der Mann aktiv an dem Gewaltexzess nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden beteiligt gewesen sei.

Hierbei soll er einen Polizisten mit einer Steinplatte angegriffen und verletzt haben, hieß es weiter.

Nach Ausschreitungen bei Spiel in Magdeburg: Polizei richtet Hinweisportal ein
Wegen des Verdachts des versuchten Mordes, schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wird daher derzeit gegen den 29-Jährigen ermittelt.

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes nahmen den Tatverdächtigen am Mittwoch fest. Am frühen Abend wurde er dann am Amtsgericht in Magdeburg vorgeführt und ein Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wird derzeit in eine Justizanstalt eingeliefert.

Bei den massiven Ausschreitungen im Rahmen des Topspiels wurden 70 Einsatzkräfte verletzt, 17 von ihnen so schwer, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska

