Polizei meldet erste Festnahme nach brutalem Gewaltexzess in Magdeburg
Magdeburg - Der Polizei ist am Mittwoch nach den heftigen Ausschreitungen nach einem Spiel des 1. FC Magdeburg eine erste Festnahme gelungen.
Nach ersten intensiven Ermittlungen der EG "Umlauf" führte zu einem 29-Jährigen aus Aschersleben, erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg.
Es stehe der Verdacht im Raum, dass der Mann aktiv an dem Gewaltexzess nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden beteiligt gewesen sei.
Hierbei soll er einen Polizisten mit einer Steinplatte angegriffen und verletzt haben, hieß es weiter.
Wegen des Verdachts des versuchten Mordes, schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wird daher derzeit gegen den 29-Jährigen ermittelt.
Spezialkräfte des Landeskriminalamtes nahmen den Tatverdächtigen am Mittwoch fest. Am frühen Abend wurde er dann am Amtsgericht in Magdeburg vorgeführt und ein Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wird derzeit in eine Justizanstalt eingeliefert.
Bei den massiven Ausschreitungen im Rahmen des Topspiels wurden 70 Einsatzkräfte verletzt, 17 von ihnen so schwer, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.
