Polizei meldet erste Festnahme nach brutalem Gewaltexzess in Magdeburg

Magdeburg - Der Polizei ist am Mittwoch nach den heftigen Ausschreitungen nach einem Spiel des 1. FC Magdeburg eine erste Festnahme gelungen.

Der 29-Jährige soll einen Polizisten angegriffen und verletzt haben. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Nach ersten intensiven Ermittlungen der EG "Umlauf" führte zu einem 29-Jährigen aus Aschersleben, erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg.

Es stehe der Verdacht im Raum, dass der Mann aktiv an dem Gewaltexzess nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden beteiligt gewesen sei.

Hierbei soll er einen Polizisten mit einer Steinplatte angegriffen und verletzt haben, hieß es weiter.

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes, schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wird daher derzeit gegen den 29-Jährigen ermittelt.

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes nahmen den Tatverdächtigen am Mittwoch fest. Am frühen Abend wurde er dann am Amtsgericht in Magdeburg vorgeführt und ein Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wird derzeit in eine Justizanstalt eingeliefert.