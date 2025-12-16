Anschlagsverdacht in Magdeburg: 21-Jähriger soll "schnellstmöglich" abgeschoben werden

Magdeburg - Der wegen möglichen Anschlagsplänen festgesetzte 21-Jährige in Magdeburg soll möglichst schnell abgeschoben werden.

Der 21-Jährige befindet sich in Gewahrsam und soll schon bald abgeschoben werden. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Die Abschiebungsanordnung werde derzeit vorbereitet, auf dieser Grundlage solle die Abschiebung "schnellstmöglich" durchgeführt werden, sagte der Referatsleiter für Erstaufnahme, Unterbringung und Rückführung im Innenministerium, Volker Harms, bei einer Pressekonferenz in Magdeburg.

Der Mann war am Freitag zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg sollte dadurch ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden.

Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen. Der 21-Jährige sitzt jetzt in Vorbereitungshaft.

Der Ort für einen Anschlag sei nicht näher konkretisiert worden, sagte die Direktorin des Landeskriminalamts (LKA), Birgit Specht. Um den Weihnachtsmarkt sei es nicht gegangen. Wie die Anschlagspläne geäußert wurden, wollte Specht nicht sagen.

Der 21-Jährige sei im Juni 2024 mit einem Visum für einen Au-pair-Aufenthalt eingereist, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU). Er habe im März mit einer Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen. "Und aufgrund dieser Ausbildung verfügt er gegenwärtig über eine Aufenthaltserlaubnis."