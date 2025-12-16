Zwei gegen elf: Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Magdeburg

Magdeburg - Bereits am 12. Dezember wurden zwei Personen von einer größeren Gruppe in Magdeburg zusammengeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer kann Hinweise zu der Schlägergruppe liefern? (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Vorfall soll sich laut dem Polizeirevier Magdeburg am Freitag (12. Dezember) gegen 20 Uhr in der Wilhelm-Klees-Straße ereignet haben.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die zwei geschädigten Personen in der besagten Straße von einer Gruppe - bestehend aus neun bis elf Personen - angegriffen wurden.

Einer der Tatverdächtigen soll mit einer Glasflasche auf den Kopf von einem der Opfer eingeschlagen haben, erklärte die Polizei. Der Verletzte ging daraufhin zu Boden und wurde weiter von der Gruppe gewaltsam zusammengeschlagen.

Nach der Tat flüchteten die Täter Richtung Olvenstedter Platz. Einer der Angreifer soll dabei ein Fahrrad mit sich geführt haben.

Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Spuren am Tatort wurden gesichert, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.