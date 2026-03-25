Anwohnerin schlägt Alarm: Polizei ergreift Teenager mit Waffen

In Magdeburg sind mehrere Teenager im Stadtteil Neue Neustadt mit einer Waffe gesichtet worden. Die Polizei rückte aus und würde fündig.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Dienstag sorgten mehrere Magdeburger Teenager für Aufregung in der Heinrichstraße im Stadtteil Neue Neustadt.

Die Einsatzkräfte brachten die Teenager später nach Hause zu ihren Eltern. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte brachten die Teenager später nach Hause zu ihren Eltern. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, meldete sich gegen 15.30 Uhr eine Anruferin, die mindestens drei Jugendliche mit einer Pistole gesehen habe.

Die sofort angerückten Einsatzkräfte konnten die von ihr beschriebenen Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren vor Ort aufgreifen.

Ein Gegenstand, der einer Waffe ähneln sollte, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Erst als die Jugendlichen einen vierten Teenager erwähnten, wurde auch dieser in unmittelbarer Nähe aufgegriffen.

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Bei einer anschließenden Personenkontrolle und Absuche der Umgebung wurde bei dem 15-Jährigen ein Einhandmesser entdeckt. In einem Gebüsch kam zudem eine Softairwaffe zum Vorschein.

Beides wurde durch die Beamten sofort sichergestellt.

Nach dem Einsatz wurden alle vier Teenager ihren Eltern übergeben. Weitere Ermittlungen zum "Führen einer Anscheinswaffe" wurden eingeleitet, heißt es.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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