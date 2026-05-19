Rentner (†74) in Mehrfamilienhaus getötet: Haftbefehl wegen Mordes gegen 26-Jährigen

Magdeburg - Nachdem am Sonntag ein 74-Jähriger tot in einer Wohnung im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost aufgefunden wurde, sitzt nun ein junger Mann wegen Mordverdachts hinter Gittern.

Der 26-Jährige geriet nach ersten Ermittlungen in den Fokus der Ermittler. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Der 26-Jährige geriet nach dem Auffinden des Toten in den Fokus der Beamten.

Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte über den leblosen Körper eines 74 Jahre alten Mannes in einem Mehrfamilienhaus in der Liebermannstraße informiert.

Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen, so eine Sprecherin der Polizei. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Rentner infolge von Fremdeinwirkung ums Leben gekommen sein muss.

Weitere Maßnahmen führten die Beamten letztendlich zu dem 26-jährigen Deutschen. Nach seiner Festnahme wurde der Tatverdächtige am Montag dem Amtsgericht Magdeburg vorgeführt.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, erließ das Gericht gegen den jungen Mann einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Derzeit befindet sich der Beschuldigte daher in der JVA.