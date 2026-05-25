Nackedei vor dem Hauptbahnhof: Selbst als die Polizei kommt, will er seine Hose nicht hochziehen

Magdeburg - Am Samstagmorgen hatte es die Polizei im Magdeburger Zentrum mit einem Exhibitionisten zu tun. Der Mann reagierte aggressiv.

Die Polizei stellte vor dem Magdeburger Hauptbahnhof einen Exhibitionisten. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 10 Uhr suchte ein Passant die Bundespolizei am Hauptbahnhof auf und informierte die Beamten darüber, dass sich auf dem Bahnhofsvorplatz ein nackter Mann aufhalten würde.

Die Einsatzkräfte entdeckten dann tatsächlich einen 24-Jährigen, der mit heruntergelassener Hose auf einer Bank saß und masturbierte.

Als die Polizisten ihn aufforderten, dies zu lassen und sich wieder anzuziehen, wurde der Nackedei aggressiv. Erst nach mehrmaligem Auffordern machte er seine Hose wieder zu.

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Pfingstmontag mitteilte, wurde der Deutsche mit auf die Polizeiwache genommen und dort einem Atemalkoholtest unterzogen.