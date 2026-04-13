Auf dem Heimweg durch Magdeburg: Junge Frau von Mann sexuell belästigt

Magdeburg - Am Sonntagmorgen ist im Magdeburger Lorenzweg auf der B 71 eine Frau sexuell belästigt worden.

Der Täter konnte nach intensiven Ermittlungen identifiziert werden. (Symbolfoto) © Bildmontage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Der Vorfall habe sich gegen 5 Uhr ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Zu dieser Zeit war eine 19 Jahre alte Frau von einer Veranstaltung kommend nach Hause unterwegs. Plötzlich habe sie ein 20-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit angesprochen, so die Ermittler. Es soll dabei mehrfach zu unsittlichen Berührungen gekommen sein.

Als die junge Frau damit drohte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann.

Sofort ausgerückte Beamte suchten im Umfeld nach dem Täter. Ein Erfolg blieb zunächst aus. Dennoch konnte der Mann aufgrund von intensiven Ermittlungen und Befragungen identifiziert werden.

Die Frau wurde noch vor Ort betreut und anschließend sicher nach Hause begleitet. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.