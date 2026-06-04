Erst attackiert, dann beklaut: Handy-Räuber schlagen in Magdeburg zweimal zu

Magdeburg - Innerhalb weniger Stunden sind am Mittwoch in Magdeburg zwei junge Menschen Opfer ähnlicher Raubüberfälle geworden. In beiden Fällen hatten es die Täter auf Handys und Powerbanks abgesehen.

Die Polizei sucht in Magdeburg nach mehreren Personen, die zwei Menschen ausgeraubt haben. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der Wolmirstedter Straße im Stadtteil Neue Neustadt. Dort wurde ein 18 Jahre junger Mann aus Afghanistan zunächst von einer Gruppe angesprochen und anschließend angegriffen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Während der Auseinandersetzung ließ der junge Mann sein Handy samt Powerbank fallen. Die vier bis fünf Tatverdächtigen griffen sich die Geräte und flüchteten. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nur wenige Stunden später wurde ein ähnlicher Vorfall in der Kantstraße gemeldet.

Dort soll einer 18-jährigen Magdeburgerin plötzlich von hinten gegen den Kopf geschlagen worden sein. Als sie sich umdrehte, konnte sie einen weiteren Schlag gerade noch abwehren, hieß es. In diesem Moment entriss ihr der Angreifer das Handy samt Powerbank und flüchtete.

Nach Angaben der Ermittler wurde der Verdächtige als Mann mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine blaue Oberbekleidung getragen haben. Auch bei diesem Vorfall soll er in Begleitung weiterer Personen unterwegs gewesen sein.