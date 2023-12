13.12.2023 14:37 Außer Rand und Band: 26-Jähriger geht mehrfach auf Polizisten los!

In Magdeburg versuchte ein 26-Jähriger, in fremde Fahrzeuge einzusteigen, und griff später Passanten und Polizeibeamte an.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag beobachtete eine Streife der Bundespolizei in Magdeburg, wie ein 26-jähriger aus Bulgarien stammender Mann mehrfach versuchte, in besetzte Autos einzusteigen, und völlig ausrastete. Der Mann (26) versuchte mehrfach, in besetzte Fahrzeuge einzusteigen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Der Beschuldigte soll nach Angaben der Polizei zunächst versucht haben, in ein langsam fahrendes Auto zu gelangen. Nachdem dieser Versuch erfolglos geblieben war, begab sich der Mann auf den Weg ins Stadtgebiet. Hier stellte er sich vor ein weiteres Fahrzeug und versuchte, seine misslungene Tat zu wiederholen. Der Fahrzeugführer konnte seine Fahrt glücklicherweise unbeschadet fortsetzen. Der Verdächtige schlug dann auf die Motorhaube eines ausparkenden Autos, warf ein Lastenrad um und griff zwei Passanten an. Magdeburg Crime Er wollte die Trennung nicht akzeptieren: Stalker hält Polizei in Magdeburg auf Trab! Die Beamten griffen daraufhin ein, versuchten ihn zu beruhigen und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Auf halbem Weg stieß er dann unvermittelt seinen Kopf gegen einen Stützpfeiler und versuchte sich selbst zu verletzen. Die Polizisten mussten den auffälligen Mann daraufhin zum eigenen Schutz zu Boden bringen und fesseln. Hierbei wurden ein 19-jähriger Polizeianwärter und ein 27-jähriger Polizeiobermeister verletzt. Durch einen Rettungsdienst wurde der Unruhestifter in eine Klinik eingewiesen. In dem Krankenhaus ließ er dann seiner Wut freien Lauf und griff erneut zwei Beamte an, die nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig waren. Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Widerstandes gegen und tätlichen Angriffes auf Beamte, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verantworten.

