Autodiebe in Magdeburg unterwegs: Drei Wagen spurlos verschwunden

Innerhalb von nur zwei Tagen wurden gleich drei Autos in verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg geklaut.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - In den vergangenen Tagen wurden in Magdeburg mehrere Autos gestohlen.

Die Polizei konnte die Autos noch nicht auffinden. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte die Autos noch nicht auffinden. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Die Stadtteile Leipziger Straße, Brückfeld und Nordwest sind zum Tatort geworden, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mitteilte.

Los ging es mit einem Peugeot in der Salbker Straße. Dieser wurde zwischen Dienstag um 18 Uhr und Mittwoch um 14 Uhr mitgenommen.

Am Mittwoch verschwand außerdem ein VW Multivan zwischen 19.45 und 21.45 Uhr aus der Brückstraße.

Darin befanden sich noch persönliche Dokumente und Ausweise des Besitzers.

Das dritte Mal zugeschlagen wurde ebenfalls am Mittwoch zwischen 20 und 23.15 Uhr. Im Baumschulenweg wurde ein Hyundai Ioniq geklaut. Noch ist die Polizei auf der Suche nach den Autos und ihren entsprechenden Dieben. Die Ermittlungen dauern an.

