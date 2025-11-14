Autodiebe in Magdeburg unterwegs: Drei Wagen spurlos verschwunden

Magdeburg - In den vergangenen Tagen wurden in Magdeburg mehrere Autos gestohlen.

Die Polizei konnte die Autos noch nicht auffinden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Stadtteile Leipziger Straße, Brückfeld und Nordwest sind zum Tatort geworden, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mitteilte.

Los ging es mit einem Peugeot in der Salbker Straße. Dieser wurde zwischen Dienstag um 18 Uhr und Mittwoch um 14 Uhr mitgenommen.

Am Mittwoch verschwand außerdem ein VW Multivan zwischen 19.45 und 21.45 Uhr aus der Brückstraße.

Darin befanden sich noch persönliche Dokumente und Ausweise des Besitzers.