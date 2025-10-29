Bedroht und gestalkt: Magdeburgerin muss in den Knast

Magdeburg - Mehrere Menschen bedroht: Eine Magdeburger Stalkerin wurde von der Polizei am Dienstag festgenommen und in den Knast gesteckt.

Die Polizei nahm eine Magdeburgerin (36) fest, nachdem sie eine Frau (41) gestalkt und bedroht hatte. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Der 36 Jahre alten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, eine 41-Jährige und ihre Familienmitglieder über mehrere Monate gestalkt und sogar bedroht zu haben.

Demnach sei die Magdeburgerin den Beamten schon wegen ähnlichen Delikten bekannt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Am Dienstag dann der Ermittlungserfolg: Die Polizisten konnten die Stalkerin an ihrer Wohnadresse antreffen und festnehmen.

Sie wurde der zuständigen Richterin vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.