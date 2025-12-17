Zoll zieht 115 Kilo Feuerwerk ein: Beamten sprechen Warnung aus

Magdeburg - Einsatzkräfte vom Zollamt beschlagnahmten bereits Wochen vor Silvester Unmengen illegaler Pyrotechnik. Die Beamten sprechen eine Warnung aus.

Das Zollamt Magdeburg zog bereits über 115 Kilo illegale Pyrotechnik ein. © Hauptzollamt Magdeburg

Bei Kontrollen vom Warenverkehr innerhalb der EU zogen die Beamten 115 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper ein, teilte das Hauptzollamt Magdeburg mit.

Jetzt warnen die Beamten: "Für die eigene Sicherheit sollte man auf Feuerwerkskörper verzichten, deren Herkunft man nicht klar nachvollziehen kann", so Pressesprecher Sebastian Schultz.

"Nicht auf ihre Sicherheit getestete Böller sind unberechenbar und sie zu nutzen, kann extrem gefährlich werden."

Um Knaller in Deutschland abfeuern zu dürfen, ist die sogenannte CE-Kennzeichnung erforderlich, die bei Produkten aus dem Ausland häufig nicht vorhanden oder sogar gefälscht ist.