Ein Jahr nach dem Magdeburg-Anschlag: Taleb A. "muss mit voller Härte bestraft werden"

Magdeburg - Am Samstag jährt sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. Doch wie sehr hat die Horror-Tat die Stadt und die Betroffenen erschüttert? ARD-Crimetime geht dieser Frage auf den Grund.

Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt jährt sich zum ersten Mal. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Annekatrin H. war am Anschlagsabend mit ihrem Mann auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und wurde durch die Todesfahrt verletzt. Sie verfolgt den Prozess gespannt.

"Wir erwarten ein gerechtes Urteil und er muss mit voller Härte bestraft werden", erklärt sie im ARD-Crimetime-Format "Deep Dive".

Frau H. sah sich am ersten Verhandlungstag den Prozess selbst an und war über die Stellungnahme des Angeklagten Taleb A. erschüttert.

"Er hat eine Rede gehalten wie ein Prophet, das bringt uns das alte Leben nicht zurück, er hat uns das alles kaputt gemacht", schildert die Betroffene in der Doku, "der erzählt so eine Grütze."

Prof Dr. Florian Junne von der Uniklinik Magdeburg kommentiert, dass es für Betroffene helfen kann, einen gerechten Prozess anzusehen. Er betont aber auch, dass "keine Aussage der Welt" das Geschehene rückgängig machen kann.

"Insofern wird es für einige Betroffene besser sein, sich den Berichten [...] nicht auszusetzen, so gut es geht", schlägt der Arzt vor.