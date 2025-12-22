Auf frischer Tat ertappt: Ladendetektiv stoppt Diebes-Trio in Magdeburger Einkaufszentrum

Magdeburg - Am Freitag versuchte ein Diebestrio, im Flora Park in Magdeburg Waren im Wert von mehreren hundert Euro abzusahnen. Ein aufmerksamer Ladendieb konnte die Bande jedoch stoppen.

Das Diebesgut hatte einen Wert von über 350 Euro. (Symbolfoto) © 123RF/cunaplus

Die Täter zwischen 27 und 39 Jahren versuchten laut dem Polizeirevier Magdeburg, verschiedene Waren im Wert von über 350 Euro zu entwenden.

Bei dem Versuch, diese unbemerkt zu klauen, wurden sie jedoch durch einen Ladendetektiv erwischt. Dieser informierte die Polizei über den Vorfall.

Die Beamten konnten bei der anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen zwei Seitenschneider und ein Multitool sicherstellen.