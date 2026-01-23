Betrugsfälle in Magdeburg: Jetzt warnen sogar die städtischen Werke
Magdeburg - Eine ältere Dame aus Magdeburg wurde zum Opfer von Trickbetrügern. Diese Betrugsfälle häufen sich in letzter Zeit so sehr, dass selbst die städtischen Werke warnen.
Am Donnerstag ging Anzeige bei der Polizei ein, dass eine 66 Jahre alte Magdeburgerin zum Opfer von sogenanntem Love-Scamming wurde.
Sie lernte den Täter über eine Dating-Plattform kennen und der Mann schleimte sich mit Liebesbekundungen bei ihr ein.
Der Betrüger gaukelte dann über mehrere Wochen unterschiedliche Krankheiten und Schicksalsschläge vor.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, überwies die 66-Jährige ihrem "Lover" mehrmals hohe Geldbeträge. Insgesamt wurden ihr Zehntausende Euro abgezockt.
Auch die Städtischen Werke (SWM) warnen: Immer häufiger käme es vor, dass sich Trickbetrüger als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben, um dann vermeintlich neue Verträge mit den Bürgern abzuschließen.
Bei Zweifeln soll man sich den Dienstausweis vorzeigen lassen oder bei den SWM anrufen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa