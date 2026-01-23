Betrugsfälle in Magdeburg: Jetzt warnen sogar die städtischen Werke

Magdeburg - Eine ältere Dame aus Magdeburg wurde zum Opfer von Trickbetrügern. Diese Betrugsfälle häufen sich in letzter Zeit so sehr, dass selbst die städtischen Werke warnen.

Eine Magdeburgerin wurde zum Opfer von "Love-Scamming". (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Donnerstag ging Anzeige bei der Polizei ein, dass eine 66 Jahre alte Magdeburgerin zum Opfer von sogenanntem Love-Scamming wurde.

Sie lernte den Täter über eine Dating-Plattform kennen und der Mann schleimte sich mit Liebesbekundungen bei ihr ein.

Der Betrüger gaukelte dann über mehrere Wochen unterschiedliche Krankheiten und Schicksalsschläge vor.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, überwies die 66-Jährige ihrem "Lover" mehrmals hohe Geldbeträge. Insgesamt wurden ihr Zehntausende Euro abgezockt.