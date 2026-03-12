Unternehmer in Magdeburg erpresst: Spezialeinheiten ergreifen zwei Tatverdächtige

Magdeburg - Ein Bauunternehmer soll von zwei Männern erpresst worden sein. Jetzt klickten in Magdeburg gleich zweimal die Handschellen.

Mehrere Spezialeinheiten waren beim Ergreifen der Tatverdächtigen beteiligt. (Symbolbild) © Ronny Hartmann/dpa

Zuvor sollen die beiden aus dem Nordkaukasus stammenden Tatverdächtigen erfolgreich einen hohen Geldbetrag erbeutet haben.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, seien sie am Mittwochvormittag von mehreren Spezialeinheiten geschnappt worden.

Beteiligt waren unter anderem das Spezialeinsatzkommando, das Mobile Einsatzkommando, die Verhandlungsgruppe und die Technische Einsatzgruppe, hieß es.

Nach dem erfolgreichen Zugriff hätten die Kräfte Wohnungen und weitere Objekte der Tatverdächtigen durchsucht, um Beweismittel finden und sichern zu können.