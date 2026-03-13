Nach Vorwürfen der Erpressung: Festgenommene wieder frei
Magdeburg - Die am Mittwochmorgen in Magdeburg vorläufig festgenommenen mutmaßlichen Erpresser sind wieder frei.
Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, ist kein Haftbefehl gegen die beiden Männer beantragt worden.
Die Staatsanwaltschaft Stendal habe keine Voraussetzungen dafür gesehen wie etwa einen dringenden Tatverdacht.
Am Mittwochmorgen haben ein Spezialeinsatzkommando, das Mobile Einsatzkommando, die Verhandlungsgruppe und die Technische Einsatzgruppe die beiden Männer aufgesucht und vorläufig festgenommen.
Ihnen wird vorgeworfen, einen Magdeburger Bauunternehmer um einen hohen Geldbetrag erpresst zu haben.
Nach dem Zugriff der Spezialkräfte wurden Wohnungen und weitere Objekte der Tatverdächtigen durchsucht, um Beweismittel zu finden und sicherzustellen.
