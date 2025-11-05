Brutale Attacke aus dem Hinterhalt: Teenager greift zwei Frauen an

Magdeburg - Am Dienstagabend wurden zwei Frauen in der Magdeburger Altstadt auf brutale Weise von einem jungen Mann angegriffen .

Eine Frau wurde bei dem Angriff verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Eine 27-Jährige und ihre Begleitung waren dabei zu Fuß in der Otto-von-Guericke-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs.

Hinter ihnen befand sich ein Mann, der kurz darauf auf beide zulief. Dabei habe er die 27-Jährige in den Rücken getreten.

Durch die unerwartete Wucht stürzte die Frau zu Boden. Selbst dann ließ der 18 Jahre alte Mann nicht von ihr ab. Er trat weiter zu, berichtet das Polizeirevier Magdeburg.

Erst als eine Zeugin laut auf den Vorfall hinwies, habe der Mann von seinem Opfer abgelassen. Seine Flucht trat er in Richtung Willy-Brandt-Platz an.

Weitere Zeugen folgten dem Teenager. Kurz darauf schnappten sie ihn und übergaben den jungen Mann an die bereits eingetroffenen Polizeikräfte.