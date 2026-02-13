Kräfte mehr als fünf Stunden lang im Einsatz: Lagerhalle fängt in Brückfeld Feuer

Im Magdeburger Stadtteil Brückfeld hat am Freitag eine Lagerhalle gebrannt. Die angerückten Einsatzkräfte waren über fünf Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am frühen Freitagmorgen ist die Magdeburger Feuerwehr in der Berliner Chaussee zu einem Einsatz ausgerückt.

Wie eine Stadtsprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, sei dort ein Feuer in einer leer stehenden Lagerhalle ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 3.15 Uhr zum Einsatz ausgerückt, nachdem mehrere Hinweise über den Notruf eingegangen waren.

Alle Anrufer schilderten unabhängig voneinander Rauch und Feuer in der besagten Lagerhalle.

Beim Eintreffen der Feuerwehrkameraden standen eine leer stehende Halle und deren Anbau bereits in Vollbrand. Noch während der Löscharbeiten stürzte das Dach des Gebäudes ein.

Fünf Stunden später, gegen 8.30 Uhr, waren die gröbsten Feuerherde gelöscht. Nur noch letzte Nachlöscharbeiten seien nötig gewesen.

Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, hieß es. Die Brandursache und die Höhe des Schadens könne derzeit noch nicht genannt werden. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

