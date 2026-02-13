Kräfte mehr als fünf Stunden lang im Einsatz: Lagerhalle fängt in Brückfeld Feuer

Magdeburg - Am frühen Freitagmorgen ist die Magdeburger Feuerwehr in der Berliner Chaussee zu einem Einsatz ausgerückt.

Nach etwas mehr als fünf Stunden waren die größten Feuerherde gelöscht. © Landeshauptstadt Magdeburg

Wie eine Stadtsprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, sei dort ein Feuer in einer leer stehenden Lagerhalle ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 3.15 Uhr zum Einsatz ausgerückt, nachdem mehrere Hinweise über den Notruf eingegangen waren.

Alle Anrufer schilderten unabhängig voneinander Rauch und Feuer in der besagten Lagerhalle.

Beim Eintreffen der Feuerwehrkameraden standen eine leer stehende Halle und deren Anbau bereits in Vollbrand. Noch während der Löscharbeiten stürzte das Dach des Gebäudes ein.

Fünf Stunden später, gegen 8.30 Uhr, waren die gröbsten Feuerherde gelöscht. Nur noch letzte Nachlöscharbeiten seien nötig gewesen.