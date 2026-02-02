Diebe räumen Geschäft leer: Zeuge gibt wichtigen Hinweis

Magdeburg - Handschellen klicken in Magdeburg : Die Polizei kam am Freitagnachmittag drei Ladendieben auf die Schliche.

Die Magdeburger Polizei konnte drei Ladendiebe aufspüren. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Gegen 16.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer in ein Einzelhandelsgeschäft im Magdeburger Stadtteil Rothensee einbrachen und wenig später in einem Fluchtauto Reißaus nahmen.

Dank der guten Beschreibung des Zeugen konnte eine Streife den Wagen wenig später anhalten und die Insassen kontrollieren.

Wie das Polizeirevier Magdeburg am Montag mitteilte, fanden sie in dem Auto nicht nur ordentlich Diebesgut, auch war das Kfz-Kennzeichen zuvor in Sachsen geklaut worden.

Die restliche Beute hatten die Gauner wohl im Umfeld des Tatortes verloren. Insgesamt wird der Warenwert auf mehrere Hundert Euro geschätzt.