Doppelt betrogen: Magdeburger Senior fällt auf fiese Masche rein

Magdeburg - Gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ist ein Senior in Magdeburg Opfer von Betrügern geworden.

Ein Bankmitarbeiter wurde auf die Betrüger aufmerksam. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Der 71-Jährige hatte laut dem Polizeirevier Magdeburg am Mittwoch und Donnerstag Kontakt zu den unbekannten Tätern.

Diese gaben sich zunächst als Mitarbeiter seines Vermieters und beim zweiten Mal als Polizeibeamte aus.

So gelang es den Betrügern, den Rentner mehrfach zu Bargeldabbuchungen zu bewegen und diese auch an sie zu übergeben, so die Polizei.

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter schöpfte jedoch bei der letzten Abbuchung einen Verdacht und alarmierte die Polizei.