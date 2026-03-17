Dreiste Raser in Magdeburg: Stadt blitzt erstaunliches Tempo

Magdeburg - Dem Magdeburger Ordnungsamt gingen am Wochenende mehrere Raser ins Netz. Kopfschüttel-Aktionen: Drei von ihnen wurden mit teils weit über 100 km/h in der 50er-Zone erwischt.

Das Magdeburger Ordnungsamt erwischte einen Raser mit 121 km/h in der 50er-Zone. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Im Magdeburger Ortsteil Anker ging am Samstagnachmittag ein Raser mit 107 km/h ins Netz. Erlaubt sind dort nur 50 km/h.

Wie die Stadt mitteilte, erwarten den Fahrer nach dem Toleranzabzug ein saftiges Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Die Blitzer lösten auch in der Berliner Chaussee im Magdeburger Osten gleich mehrfach mit erstaunlichen Werten aus.

Am Freitagabend fegte dort ein Autofahrer mit 111 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 km/h vorbei.

Aber der absolute Spitzenreiter der vergangenen Woche ist ein Verkehrsteilnehmer, der mit stattlichen 121 Sachen in der 50er-Zone unterwegs war.