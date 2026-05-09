Einbruch in Magdeburg vereitelt: Passant ertappt Täter auf frischer Tat

Magdeburg - Am Freitagabend versuchten zwei bislang unbekannte Täter, in eine Wohnung im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt einzubrechen. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Einbrechern.

Wer kann der Polizei Hinweise zu den flüchtigen Tätern liefern? (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die beiden Übeltäter wollten sich gegen 21.55 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Moritzstraße verschaffen. Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg wurden diese jedoch von einem Passanten auf frischer Tat ertappt.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Colbitzer Straße. Erste Fahndungen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Einbrecher.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

schlanke Statur

trugen dunkle Bekleidung, ein Täter soll eine Sturmhaube getragen haben und hatte einen Rucksack bei sich

Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.