Parfümdieb macht ordentlich Beute: Wer kennt diesen Langfinger?

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Parfümdieb , der bereits im Januar ordentlich Beute machen konnte.

Der Mann trug einen auffälligen Rucksack. © Polizeirevier Magdeburg

Die Tat soll laut Angaben des Polizeireviers Magdeburg am 12. Januar im Innenstadtbereich stattgefunden haben. Weil die bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, wird jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

Gegen 12.20 Uhr soll der Täter eine Drogerie betreten und anschließend verschiedene Duftartikel eingesteckt haben. Der Gesamtwert seiner Beute wird auf etwas mehr als 1000 Euro geschätzt.

Jetzt wird mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach ihm gefahndet.

So wird der gesuchte Mann beschrieben: