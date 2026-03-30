Drogenfund in Magdeburg: Polizei nimmt Dealer-Duo hops

Magdeburg - Die Polizei spürte ein Dealer-Paar im Magdeburger Süden auf. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch wurden zahlreiche Beweise gefunden.

Die Polizei fand zahlreiche Drogen bei einer Hausdurchsuchung. © Polizeirevier Magdeburg

Die Beamten ermittelten, dass eine 21-jährige Magdeburgerin und ein 31-jähriger Magdeburger, beide bereits polizeilich bekannt, mit Drogen dealen würden.

Am 25. März durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des Paares und fanden unterschiedliche natürliche und synthetische Betäubungsmittel, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Montag mit.

Darüber hinaus entdeckten die Polizisten über 1000 Euro Bargeld, eine Softair-Waffe und ein sogenanntes Fallmesser.

Die Funde wurden sichergestellt und die beiden Dealer zunächst mit auf das Revier genommen.