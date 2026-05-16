Feuerteufel versucht Universitätsgebäude anzuzünden: Wer hat etwas gesehen?

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In der Nacht auf Samstag wurde ein Gebäude der Magdeburger Universität versucht in Brand zu setzen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag ein Gebäude der Otto-von-Guericke-Universität angezündet.

Der Brand entstand an Gebäude 18 der Universität. (Archivbild)
Der Brand entstand an Gebäude 18 der Universität. (Archivbild)  © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen 2 Uhr das Feuer am Eingang zu Gebäude 18.

Dieser konnte die Flammen glücklicherweise frühzeitig löschen, bevor diese auf das gesamte Objekt übergehen konnten.

In dem Haus befinden sich unter anderem das akademische Auslandsamt, die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Transfer- und Gründerzentrum.

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Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, suchen die Beamten nun nach Zeugen des Vorfalls.

Personen, die Hinweise liefern können, werden gebeten, diese unter dem Stichwort "Brandstiftung Universität" unter der 0391 / 546 – 3295 an die Polizei weiterzuleiten.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

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