Feuerteufel versucht Universitätsgebäude anzuzünden: Wer hat etwas gesehen?

Magdeburg - In Magdeburg haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag ein Gebäude der Otto-von-Guericke-Universität angezündet .

Der Brand entstand an Gebäude 18 der Universität. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen 2 Uhr das Feuer am Eingang zu Gebäude 18.

Dieser konnte die Flammen glücklicherweise frühzeitig löschen, bevor diese auf das gesamte Objekt übergehen konnten.

In dem Haus befinden sich unter anderem das akademische Auslandsamt, die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Transfer- und Gründerzentrum.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, suchen die Beamten nun nach Zeugen des Vorfalls.