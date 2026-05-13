Mindestlohn und Schwarzarbeit: Zoll knöpft sich Versanddienstleister vor

Magdeburg - Bei Kontrollen zu Mindestlohn und Schwarzarbeit hat der Zoll in Sachsen-Anhalt jetzt Kurier-, Express- und Paketdienstleister unter die Lupe genommen.

Der Zoll stellte in 55 Fällen weiteren Ermittlungsbedarf fest. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Insgesamt wurden 250 Beschäftigte überprüft, wie das Hauptzollamt Magdeburg mitteilte. In 38 Fällen seien weitere Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) erforderlich. In 17 Fällen stünden Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohns im Raum.

Kontrolliert wurden unter anderem Unternehmen in Magdeburg, Halle, Teutschenthal, Eisleben, Sangerhausen und im Südharz. In Wittenberg wurde den Angaben nach auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 2 eine Kontrollstelle in beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Im nördlichen Sachsen-Anhalt wurden bei mobilen Kontrollen Beschäftigte von 21 Unternehmen geprüft.

Die FKS stelle in der Branche immer wieder fest, "dass Personal falsch oder nicht bei den Sozialversicherungsträgern angemeldet ist und Arbeitszeiten nicht oder nicht vollständig vergütet werden", hieß es.

So würden etwa Überstunden sowie die Zeiten für die Beladung der Fahrzeuge oder Fahrten zwischen den Paketzentren und dem ersten Zustellort nicht entlohnt.