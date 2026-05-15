Schlägerei am Herrentag: Fünf Männer am Schleinufer verletzt

Magdeburg - Am Magdeburger Schleinufer ist es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Fünf junge Männer wurden dabei verletzt.

Die angerückte Polizei konnte vor Ort alle am Streit beteiligten Männer antreffen. (Symbolbild) © Bildmontage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten ein 21- und ein 22-jähriger Deutscher gegen 22.45 Uhr zunächst verbal mit einer größeren Personengruppe aneinander. Wenig später eskalierte die Situation.

Beide sollen anschließend auf insgesamt fünf Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren losgegangen sein. Dabei kam es laut den Ermittlern zu Fußtritten und Faustschlägen.

Die jungen Männer erlitten leichte Verletzungen, lehnten eine weitere medizinische Versorgung jedoch ab.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei traf alle Beteiligten noch vor Ort an, stellte ihre Identitäten fest und sprach Platzverweise aus.