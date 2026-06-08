Einbruch im Florapark: Telekom-Geschäft leergeräumt

Magdeburg - Am frühen Montagmorgen rückte die Polizei in den Magdeburger Nordwesten aus: Bislang unbekannte Täter sind in den Florapark eingebrochen.

Am Montagmorgen wurde in den Magdeburger Florapark eingebrochen. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 3.45 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, dass in den Geschäftsräumen von "Telekom" im Center Alarm ausgelöst wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Diebe bereits über alle Berge. Nach ersten Erkenntnissen warfen sie eine Scheibe an der Außenseite ein und gelangten so ins Center.

Nach Informationen der Volksstimme sollen die Täter hierfür einen Gullydeckel verwendet haben.

Im Florapark durchbrachen die Gauner dann die Tür zum Telekom-Shop und klauten mehrere Handys und Tablets, bevor sie Reißaus nahmen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Der genaue Sachschaden konnte noch nicht abgeschätzt werden.