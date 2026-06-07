Mann beschmiert öffentliche Toilette - und verrät sich auf witzige Weise selbst

Magdeburg - Am Samstagmittag wurde eine öffentliche Toilette im Magdeburger Südwesten beschädigt. Das Überführen des Übeltäters fiel den Beamten nicht sonderlich schwer.

Eine öffentliche Toilette in Magdeburg wurde zum Opfer von Vandalismus. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 13.55 Uhr informierten Passanten die Polizei darüber, dass eine öffentlich zugängliche Toilette in der Halberstädter Straße übel verunreinigt wurde.

Das komplette Toilettenhäuschen war mit weißer Farbe beschmiert worden, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Sonntag mit.

Der Täter hatte danach Reißaus genommen - blöd nur, dass er weiße Schuhabdrücke hinterließ, durch die die Polizisten ihn schnell ausfindig machen konnten.

Der 31-jährige Schmierfink hielt sich noch in der Nähe des Tatorts auf. Er räumte seine Tat sofort ein, machte aber keine näheren Angaben. Leugnen hätte sowieso nichts gebracht: Der Mann war von oben bis unten mit weißer Farbe bekleckert!