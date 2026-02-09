Einbruch in Gruson-Gewächshäuser: Täter greifen in Spendenbox
Magdeburg - Am Samstagabend wurden die Gruson-Gewächshäuser im Magdeburger Stadtteil Buckau Ziel von Dieben.
Wie das Polizeirevier Magdeburg am Montag berichtet, seien die Langfinger durch den Eingangsbereich in den Gebäudekomplex gelangt. Hier sollen sie gewaltsam eine Scheibe eingeschlagen haben.
Ersten Erkenntnissen zufolge hatten es die Täter auf eine Spendenbox abgesehen. Nach einer ersten Begutachtung wurde festgestellt, dass dort das Geld entwendet wurde. Ihre Beute: ein unterer dreistelliger Eurobereich.
Die Kriminalpolizei ist mit der Spurensicherung ausgerückt und hat anschließend mehrere Beweise sichern können. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa